99年前「黑人的華爾街」大屠殺 因川普造勢再被勾起

聯合報 / 編譯田思怡
大屠殺過後，民眾在廢墟中撿拾物品。圖／奧克拉荷馬歷史學會
大屠殺過後，民眾在廢墟中撿拾物品。圖／奧克拉荷馬歷史學會

美國總統川普20日在奧克拉荷馬州土耳沙（Tulsa）舉辦睽違三個多月的造勢大會，川普原本訂於19日「六月節」（Juneteenth）舉辦，但這個節日是紀念解放黑奴，土耳沙又是1921年種族大屠殺的發生地，川普當天在這裡舉辦全白人的誓師大會，爭議實在太大，因此延後一天舉行。

奧克拉荷馬土耳沙造勢 川普極盡分化能事

川普選在土耳沙做為他復出造勢的首站，用意並非撫平種族傷痕，反而極盡分化之能事。他對著場內的支持者說：「你們是戰士，外面（抗議群眾）有些很壞的人，他們做壞事。」他還說抗議者是「惡棍」（thugs）。

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川普 華爾街 屠殺

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