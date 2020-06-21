冰淇淋誰發明的？義大利、中國、阿拉伯人都說是自己

聯合報 / 編譯胡夢瑋
冰淇淋向來被認為是義大利代表性美食。 路透
冰淇淋向來被認為是義大利代表性美食。 路透

冰淇淋義大利代表性甜品，不過，12世紀中國詩人楊萬里曾寫下詩詞讚嘆一種類似冰品的點心「看似凍結卻又漂浮」，顯示中國最早在9世紀就已享用冰品，而阿拉伯人在11世紀發明了shrb（sorbet，雪酪）。究竟人人都愛的現代冰淇淋是義大利、中國還是阿拉伯人發明的？

中國人建地窖存冰 絲路上有數千雪屋

南華早報報導，冰淇淋史學家、義大利波隆納冰淇淋博物館館長波莉歐蒂（Luciana Polliotti）指出，中國人早期建造地窖保存冰塊，並於夏天時製作冷飲。她說「絲路上有數千個雪屋、雪坑和冰的儲藏室，用來保存這些珍貴且神奇的自然產物。行經的旅者和商人會停下腳步享用美味的冰鎮果汁。」

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冰淇淋 義大利 冰品 甜點

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