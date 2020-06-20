馬拉拉獲救8年後牛津畢業 和平獎得主竟然「違反校規」

法國總統馬克宏宣布6月15日起全國解封，在此之前，巴黎被列為「橘區」，餐廳、咖啡館和酒吧的客人只能坐在戶外，因此業者向店外擴張露天座位，甚至占用人行道、車道和停車位。解封後，儘管餐廳室內座位也開放，但巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）為了28日的市長選舉，宣布讓餐廳擴大露天座的新法令至少延長到9月，讓巴黎人盡情享受戶外用餐的樂趣，但汽車族擔心會永遠讓出車道，從此改變巴黎風貌。

2020-06-20 16:43