馬拉拉獲救8年後牛津畢業 和平獎得主竟然「違反校規」
「我不知道將來會如何，但現在，我想先追劇、看書，然後補眠。」諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）19日在推特上分享她的喜悅。22歲的她剛完成牛津大學哲學、政治、經濟（PPE）學科的畢業大考，流露出想放鬆的心聲就如同一般大學生，但是從7年多前被神學士槍擊的那一刻起，她的人生就注定不平凡。
牛津大學「互砸」傳統 她全身彩紙泡沫
馬拉拉在畢業推文附上兩張照片，其中一張她戴著花圈、全身沾滿彩紙與泡沫。這是牛津大學自1970年代以來的「互砸」（Trashing）傳統，學生在畢業考後會互丟食物、彩帶、刮鬍泡慶祝，有時甚至會扔腐壞的食物。由於打鬧現場常留下一片混亂，需要花大錢請人清理，牛津校方索性在2018年禁止這項傳統，並對違規學生開出罰單。
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