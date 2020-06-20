新加坡還在氣台灣？再增口罩生產線、嗆從未限制出口

聯合報 / 記者林以君
新加坡在疫情初期缺口罩，但後來生產線到位，也開始捐口罩，鄰國印尼就曾受惠。圖為新加坡中國城附近的裝置藝術人物也戴上口罩。法新社
新加坡在疫情初期缺口罩，但後來生產線到位，也開始捐口罩，鄰國印尼就曾受惠。圖為新加坡中國城附近的裝置藝術人物也戴上口罩。法新社

新加坡可能真的被與台灣之間的口罩事件刺激到，18日引進外商開設出第3條口罩生產線。星媒報導，新加坡貿工部長陳振聲也意有所指，在全球供應鏈所扮演的角色上，「新加坡從未在疫情爆發期間限制任何必須產品出口」，這話直指台灣1月下旬口罩出口禁令。

台灣和新加坡在疫情期間因為口罩事件，民間有些不愉快。台灣在1月23日管制所有口罩出口，新加坡商ST Engg（新科工程）想把原本設在台灣的兩條生產線移回新加坡，一度以為受阻。台灣經濟部官員後來向本報表示，新加坡新科工程的口罩從來不在徵用之列，該廠把產線拆機移回新加坡，也不需要和經濟部「打招呼」。這兩條產線後來在2月中移回新加坡。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

新加坡 口罩 疫情 台灣

相關新聞

新加坡還在氣台灣？再增口罩生產線、嗆從未限制出口

新加坡可能真的被與台灣之間的口罩事件刺激到，18日引進外商開設出第3條口罩生產線。星媒報導，新加坡貿工部長陳振聲也意有所指，在全球供應鏈所扮演的角色上，「新加坡從未在疫情爆發期間限制任何必須產品出口」，這話直指台灣1月下旬口罩出口禁令。

中印高山交火 4大原因神解 美看衰解放軍

印度和中國大陸15日晚間爆發血腥衝突，造成至少20名印度軍人死亡。一般認為大陸相較印度有明顯的軍事優勢，不過，CNN報導，美國哈佛大學甘迺迪政府學院貝爾弗爾科學與國際事務研究中心和華盛頓智庫新美國安全中心（CNAS）最新研究顯示，在高海拔山區，由於印度戰機較能適應天氣、基地建造時考慮到大陸威脅、印軍在當地陸空作戰比解放軍有經驗，且有美國等盟友協助，這四大因素讓美國認為印度較大陸更具優勢。

南韓兵打越戰被俘虜到北韓 家人遭政府迫害聽死亡之聲

南韓國會近日通過新法，容許針對過去數十年來政府違反人權的殘暴行為啟動新調查，現年67歲的安永洙打算把他哥哥的經歷交由「真相及和解委員會」調查。他哥哥是近32萬參加越戰的南韓官兵之一，從未還鄉，但多年來全家深受連累迫害。

史上最大無人機戰爭 為何能主宰利比亞內戰

聯合國駐利比亞代表薩拉米28日形容，自從土耳其以大量武裝無人機介入利比亞內戰，已發生近千次由武裝無人機擔綱的空襲，堪稱史上最大規模無人機大戰。交手的無人機種分別是土耳其製Bayraktar TB2，對戰中國大陸製翼龍-2。

疑與新冠肺炎有關 美國數百名兒童染神秘怪病

美國數百名兒童因與新冠肺炎有關的神秘疾病「兒童多系統炎症綜合症」（MIS-C）就診，疑似病例正在增加，衛生單位已發出警告，提醒父母注意兒童是否出現症狀。據外媒報導，南韓26日也出現2例疑似病例。

【現代•愛】洗完數不清的碗後 我放下男人自尊心單膝下跪…

一直到我開始洗碗，我才察覺我家的男人不洗碗。我很少看到我們馬汀斯家族的男人在聚會後幫忙收廚房，反而是我的祖母、外祖母、姑姑、阿姨、堂表姐妹等（她們全是葡萄牙及阿根廷移民）做飯、端上桌，飯後男人們會把用過的餐盤像堆疊疊樂那樣堆在水槽邊；女人洗碗收拾時，男人會再坐回餐桌，把酒喝完、剔剔牙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。