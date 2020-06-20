新加坡還在氣台灣？再增口罩生產線、嗆從未限制出口

新加坡可能真的被與台灣之間的口罩事件刺激到，18日引進外商開設出第3條口罩生產線。星媒報導，新加坡貿工部長陳振聲也意有所指，在全球供應鏈所扮演的角色上，「新加坡從未在疫情爆發期間限制任何必須產品出口」，這話直指台灣1月下旬口罩出口禁令。

台灣和新加坡在疫情期間因為口罩事件，民間有些不愉快。台灣在1月23日管制所有口罩出口，新加坡商ST Engg（新科工程）想把原本設在台灣的兩條生產線移回新加坡，一度以為受阻。台灣經濟部官員後來向本報表示，新加坡新科工程的口罩從來不在徵用之列，該廠把產線拆機移回新加坡，也不需要和經濟部「打招呼」。這兩條產線後來在2月中移回新加坡。