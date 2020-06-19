酷炫App把金融交易遊戲化 20歲的他慘賠2000萬釀悲劇

聯合報 / 編譯梁采蘩
美國Y世代與Z世代近期吹起散戶炒股熱，各大券商搶破頭，祭出免佣金、帳戶零下限餘額等優惠來吸客，其中成績最亮眼的莫過於Robinhood。圖／取材自Robinhood官網
美國Y世代與Z世代近期吹起散戶炒股熱，各大券商搶破頭，祭出免佣金、帳戶零下限餘額等優惠來吸客，其中成績最亮眼的莫過於Robinhood。圖／取材自Robinhood官網

「一個沒收入的20歲年輕人，怎會有近百萬美元的槓桿額度？」這是美國內布拉斯加大學生基恩斯（Alexander E. Kearns）生前留下的最後疑問。12日，他選擇結束短暫的一生。悲傷的父母在他電腦中找到這封遺書，但更令他們嚇壞的是，兒子最近沉迷的股市交易App「Robinhood」帳戶內，竟有著高達73萬美元（約台幣2100萬元）的帳面虧損。

富比世與每日郵報報導，就如同許多人一樣，基恩斯在新冠肺炎疫情期間開始投資股市。他在主攻年輕客群的券商Robinhood開戶，因為它交易免佣金，手機App介面易於上手，甚至還贈與新客戶免費股票。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

疫情 富比世 炒股 APP

相關新聞

酷炫App把金融交易遊戲化 20歲的他慘賠2000萬釀悲劇

「一個沒收入的20歲年輕人，怎會有近百萬美元的槓桿額度？」這是美國內布拉斯加大學生基恩斯（Alexander E. Kearns）生前留下的最後疑問。12日，他選擇結束短暫的一生。悲傷的父母在他電腦中找到這封遺書，但更令他們嚇壞的是，兒子最近沉迷的股市交易App「Robinhood」帳戶內，竟有著高達73萬美元（約台幣2100萬元）的帳面虧損。

極致天網！中國打造7億男性DNA資料庫 一人犯罪株連九族

中國大陸警察正在採集全國成年與未成年男性的血液樣本，以建立約7億男性人口的基因圖，為這個日漸成型的高科技監控國家再添一項新利器。

南韓兵打越戰被俘虜到北韓 家人遭政府迫害聽死亡之聲

南韓國會近日通過新法，容許針對過去數十年來政府違反人權的殘暴行為啟動新調查，現年67歲的安永洙打算把他哥哥的經歷交由「真相及和解委員會」調查。他哥哥是近32萬參加越戰的南韓官兵之一，從未還鄉，但多年來全家深受連累迫害。

史上最大無人機戰爭 為何能主宰利比亞內戰

聯合國駐利比亞代表薩拉米28日形容，自從土耳其以大量武裝無人機介入利比亞內戰，已發生近千次由武裝無人機擔綱的空襲，堪稱史上最大規模無人機大戰。交手的無人機種分別是土耳其製Bayraktar TB2，對戰中國大陸製翼龍-2。

疑與新冠肺炎有關 美國數百名兒童染神秘怪病

美國數百名兒童因與新冠肺炎有關的神秘疾病「兒童多系統炎症綜合症」（MIS-C）就診，疑似病例正在增加，衛生單位已發出警告，提醒父母注意兒童是否出現症狀。據外媒報導，南韓26日也出現2例疑似病例。

日本○○女子行銷術踢鐵板 AKB48宣傳美術館被罵膚淺

日本近年流行以外表、性格、興趣等封為「○○女子」、「○○男子」。比如職棒廣島鯉魚隊的女粉絲喚為「鯉魚女子」、喜歡下廚的男人叫「料理男子」，業界也會創造新名詞，召喚隱性族群，精準行銷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。