酷炫App把金融交易遊戲化 20歲的他慘賠2000萬釀悲劇
「一個沒收入的20歲年輕人，怎會有近百萬美元的槓桿額度？」這是美國內布拉斯加大學生基恩斯（Alexander E. Kearns）生前留下的最後疑問。12日，他選擇結束短暫的一生。悲傷的父母在他電腦中找到這封遺書，但更令他們嚇壞的是，兒子最近沉迷的股市交易App「Robinhood」帳戶內，竟有著高達73萬美元（約台幣2100萬元）的帳面虧損。
富比世與每日郵報報導，就如同許多人一樣，基恩斯在新冠肺炎疫情期間開始投資股市。他在主攻年輕客群的券商Robinhood開戶，因為它交易免佣金，手機App介面易於上手，甚至還贈與新客戶免費股票。
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