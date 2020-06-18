「更新報導」也會出事？菲記者揭發富豪販毒謀殺 恐被關6年

聯合報 / 記者林以君
菲律賓新聞人蕾莎周一聽完判決後說，「會被官司纏身的不會只有Rappler和我」、「我想，你們看到的是新聞自由及民主制度被千刀萬剮至死」。 美聯社
菲律賓新聞人蕾莎周一聽完判決後說，「會被官司纏身的不會只有Rappler和我」、「我想，你們看到的是新聞自由及民主制度被千刀萬剮至死」。 美聯社

蕾莎是菲律賓網紅級的新聞網站老闆，她也是部分富豪及總統杜特蒂心頭的肉中刺。杜特蒂及他的支持者們控告蕾莎藉由主持的新聞網站散布假新聞，本周一她因網路誹謗被判有罪，將面臨6年刑期。副總統蘿貝多身兼反對黨領袖，她直指這是「寒蟬效應」，目的是要大眾媒體「安靜點，否則你就是下一個（蕾莎）。」

她創辦菲最大新聞網 有400萬追隨者

56歲的蕾莎（Maria Ressa）曾任職CNN，2012年與同好共同創立Rappler線上新聞網站，「Rappler」取自「rap（說唱）」與「ripples（漣漪）」的結合，目的是讓新聞網站達到最大擴散效應的目的。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

杜特蒂 菲律賓 網紅 社群媒體 CNN

相關新聞

川普幻想開休旅掛拖車、載夫人回紐約 白宮太寂寞不想選了？

美國總統川普近來針對白人警察執法過當的諸多言行引發爭議，紐約時報17日引述川普顧問及助理說法，揭露川普近來在白宮很寂寞，只喜歡跟少數幾人說話，對於連任沒那麼熱中，幕僚懷疑他是否真的想再做四年。

陸超級富二代養成術 澳門賭王、華為任爸都愛洋墨水

中國大陸富二代的人生贏在起跑點，除了因為他們有富爸媽，還要感謝這些富豪家長懂得為子女規畫未來，其中一項重要投資，就是把子女送到世界上最好的學校、學院，讓他們成為人生勝利組。

信封袋塞30萬「祝賀」 日政壇驚世夫妻大膽行賄遭窩裡反

日本眾議員河井克行與參議員妻子河井案里這對政壇驚世夫妻涉嫌賄選綁椿，今天被逮捕。案外案是河井案里拿了執政的自民黨黨中央1.5億日圓的大筆金援，自民黨幹事長二階俊博忙說，他倆不是什麼大咖，對黨的衝擊不大。

北京沒有逃難潮 中國天龍人的「大爺心態 」

「你大爺永遠是你大爺。北京，更是你大爺。純粹的老北京人不會逃離北京，不會給任何地方的人添亂。」北京爆發新疫情，為啥沒逃難...

法推國旅救經濟！遊客卻傻眼：怎麼景點都沒開

歐洲許多國家經濟仰賴觀光業，過去歐洲人夏季也盛行出國度假。然而，今年因新冠肺炎疫情，許多歐洲國家雖然趕在傳統觀光旺季前開放邊境，願意出國玩的人可能遠不如往年。法新社說，今年歐洲人似乎傾向在國內度假。

「單膝跪頸」釀全美暴動 美警單膝跪地卻豬八戒照鏡子

這名美國西雅圖警察突然意識到事情不對勁，趕緊把同事的膝蓋從趴在地上的示威者脖子上撥開。單膝跪頸的力道已經殺了一個人，警察...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。