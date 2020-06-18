「更新報導」也會出事？菲記者揭發富豪販毒謀殺 恐被關6年
蕾莎是菲律賓網紅級的新聞網站老闆，她也是部分富豪及總統杜特蒂心頭的肉中刺。杜特蒂及他的支持者們控告蕾莎藉由主持的新聞網站散布假新聞，本周一她因網路誹謗被判有罪，將面臨6年刑期。副總統蘿貝多身兼反對黨領袖，她直指這是「寒蟬效應」，目的是要大眾媒體「安靜點，否則你就是下一個（蕾莎）。」
她創辦菲最大新聞網 有400萬追隨者
56歲的蕾莎（Maria Ressa）曾任職CNN，2012年與同好共同創立Rappler線上新聞網站，「Rappler」取自「rap（說唱）」與「ripples（漣漪）」的結合，目的是讓新聞網站達到最大擴散效應的目的。
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