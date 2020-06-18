金與正「接班人症候群」上身 下一步恐砲兵進逼、海上軍演

朝鮮半島情勢升溫，北韓領導人金正恩的胞妹金與正下令炸毀位於開城的兩韓聯絡辦事處，朝鮮問題專家、政大國關中心教授蔡增家受訪表示，北韓此舉主因是在於經濟，對外希望突破美國的經濟制裁，並對南韓文在寅遲未兌現援助的承諾，進行洩憤報復，對內則是藉此轉移經濟困頓的焦點。他研判，北韓下一步可能炸砸開城工業區，再接下去則可能有兩個軍事行動，一個是派出精銳砲兵部隊進駐38度線非軍事區，壓迫南韓的首都首爾；另一則是在海上進行演習，製造衝突。

學者：北韓採取動作 主要是逼美國來談

蔡增家表示，北韓此時採取這些動作，主要是逼美國跟他談。這有兩個原因：一個原因是，北韓習慣性地在美國的大選年製造爭端，這可從北韓的中央通信社放話今年11月美大選前可能發生「可怕的事」得到證明；而今年大選，美國現任總統川普將三次川金會視為他最大的外交成就，吹噓他與金正恩見面後，朝鮮即不再試射飛彈、進行核試爆，但北韓此舉就是要戳穿川普的說詞，讓美國人發現川普並沒有平息半島的局勢，讓川普不得不跟他談。