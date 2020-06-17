川普曾嗆「永不可能」 華府為何因種族示威再爭取成第51州？

聯合報 / 編譯周辰陽
華府建州案有機會首次闖過眾院，但還需攻克共和黨占多數參議院。 法新社
華府建州案有機會首次闖過眾院，但還需攻克共和黨占多數參議院。 法新社

美國民主黨占多數的聯邦眾議院已經排定，26日表決華盛頓哥倫比亞特區（華府）升格51州法案。民主黨指此案在反種族歧視示威浪潮席捲華府和全美後更形重要，過半數眾議員正式表態支持，建州案有機會首次闖過眾院，但還需攻克共和黨占多數的聯邦參議院。

近因：川普派軍進城作秀

白宮動用聯邦部隊強行驅逐在拉法葉廣場和平示威的群眾，讓川普總統能步行前往聖約翰教堂拍照作秀，宣傳他的「法律與秩序」口號。事件不但引發強烈批評，更讓民主黨國會黨團領袖決定推動建州案。多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）說，「現在是時候推動表決，以示我們對華府市民的尊重」。

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