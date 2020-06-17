都是夏天惹的禍？中印因雪水引發的血水之戰

印中邊界衝突，印度軍人死亡高達20人，中方證實肢體衝突，但未公布傷亡數字。兩年前印度總理莫迪訪問中國武漢與中國大陸領導人習近平締造的「武漢習莫會」共識宣告破功，中印若不拉大緩衝區，並展開高層外交談判，每逢夏天，中印邊界恐怕都會因為世界屋脊融雪導致邊界變形，衝突頻率必將持續升高。

中印邊界衝突釀人命 為何狂丟石頭不開槍？

台灣清華大學印度中心副主任方天賜教授說，這是1975年以來首度有印度軍人在中印衝突中死亡，目前雙方都在為衝突事件降溫。兩年前莫迪訪問中國，在武漢與習近平非正式會面，希望讓前一年（2017）的洞朗邊界對峙事件成為往事，如今不但沒有消除衝突，反而更嚴重。