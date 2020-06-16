受害阿嬤控挪用捐款 南韓支援慰安婦行動陷30年最大危機

聯合報 / 編譯馮克芸
南韓92歲慰安婦李容洙近日點名批評援助團體「正義記憶連帶」未將外界捐款用於受害者，引發南韓政壇軒然大波。 歐新社
南韓92歲慰安婦李容洙近日點名批評援助團體「正義記憶連帶」未將外界捐款用於受害者，引發南韓政壇軒然大波。 歐新社

慰安婦議題在南韓始終是一道未癒的傷痕，近日92歲慰安婦李容洙點名批評援助團體「正義記憶連帶」未將外界捐款用於受害者，引發南韓政壇軒然大波。在檢方介入調查後，此團體所屬養老院的負責人又疑似自殺身亡。衛報指出，李容洙批評引發的相關醜聞，是南韓支援慰安婦行動30年來面臨的最大危機。

92歲李容洙 批支援團體財務不透明

92歲的李容洙1944到1947年間遭日軍強迫擔任慰安婦，在南韓有「國民大姐」之稱，曾來台參加生命故事分享座談會。她在2007年曾赴美國國會發表慰安婦證詞，2017年美國總統川普訪問南韓時，她也應南韓總統文在寅之邀，一同出席晚宴。

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