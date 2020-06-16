反川普卻也不愛拜登 美青年選票 大選最大變數

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市上月25日發生非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案後，全美年輕人湧上街頭抗議，形成1960年代非裔民權運動後從未見過的盛況。美聯社卻指出，年輕人似乎重視抗議勝過選舉，這些怒吼的人未必會出來投票，因為年輕人關心的是會直接影響到日常生活的議題，以及市長、警方和地方檢察官等可能直接影響他們生活的公職人員，若參選的政治人物因為害怕得罪溫和選民而不支持年輕人的大膽訴求，年輕人寧願不投票。

30歲以下投票率 遠低於年長者

年輕人可能改變總統大選選情。民調顯示，總統川普非常不受年輕選民歡迎，共和黨掌控的聯邦參議院和數百個地方選舉席次也告急。不過，有些社運人士擔心，年輕人只關心特定議題，不關心選舉。