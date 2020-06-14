美重手制裁 這次讓陸科研退回工業時代

聯合報 / 特派記者賴錦宏
被美國列入制裁黑名單的北京計算科學研究中心，就是研究開發大陸超級電腦「天河二號」的重要推手。新華社
被美國列入制裁黑名單的北京計算科學研究中心，就是研究開發大陸超級電腦「天河二號」的重要推手。新華社

5月26號美國發布對中國33家企業和機構予以制裁，指控它們幫忙中共官方監視新疆維族，或涉及大規模毀滅性武器和其他軍事活動。其中哈爾濱工業大學和哈爾濱工程大學赫然在列，學校為何被列為制裁名單，是因這兩所學校被稱為大陸軍事和科研重鎮。

哈爾濱工業大學（哈工大）是中共國防七大院校之一，連大學社團都和中共國防有關，是中共戰機和航天工程研究重鎮。它的王牌科系有：飛行器設計與工程、材料科學與工程、建築學、機械、計算機等。至於哈爾濱工程大學，其前身是大陸第一所高等軍事技術學府「中共解放軍軍事工程學院」（俗稱「哈軍工」）。

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