川普之子爆花納稅人200萬 到蒙古獵殺瀕危盤羊

聯合報 / 編譯胡夢瑋
小唐納2019年8月蒙古之旅惹議。圖／取自小唐納Instagram
小唐納2019年8月蒙古之旅惹議。圖／取自小唐納Instagram

美國非營利組織近日踢爆，美國總統川普之子小唐納去年8月帶著兒子遠赴蒙古8日狩獵之旅，花了美國納稅人7.5萬美元（約新台幣222萬元），還是獵殺當地珍寶、瀕臨絕種的盤羊。也有媒體報導指出，小唐納的盤羊狩獵許可取得有爭議。

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