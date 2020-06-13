川普之子爆花納稅人200萬 到蒙古獵殺瀕危盤羊

美國非營利組織近日踢爆，美國總統川普之子小唐納去年8月帶著兒子遠赴蒙古8日狩獵之旅，花了美國納稅人7.5萬美元（約新台幣222萬元），還是獵殺當地珍寶、瀕臨絕種的盤羊。也有媒體報導指出，小唐納的盤羊狩獵許可取得有爭議。

華府公民團體 報川普子去年爭議遊

華府公民與道德規範組織（Citizens for Responsibility and Ethics）日前取得美國特勤局資料指出，川普的大兒子小唐納（Donald Trump Jr.）去年8月前往蒙古旅遊8天，花了美國納稅人7.5萬美元，而此行目的是獵捕瀕臨絕種、世界上羊隻體型最大的盤羊（Argali）。