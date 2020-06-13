4000萬片口罩滯銷！當中國貨打趴法國精品...

法國新冠肺炎疫情達到高峰時，國內口罩需求龐大，許多紡織公司將成衣生產線改成製造可重用布口罩。法新社報導，隨著疫情開始趨緩，法國數周前遇到無法想像的口罩過剩問題，一些企業擁有數百萬片滯銷布口罩，使政府呼籲消費者購買國貨。儘管政府不斷呼籲，使用可重用布口罩更環保，但民眾更喜歡便宜的中國大陸製外科口罩。

布口罩大滯銷 政府卻充耳不聞

可清洗重複使用高達20次的布口罩定價3至5歐元（約台幣100元至169元），是降低疾病傳染的重要方法。450間法國公司自3月中旬開始製造布口罩，他們提高產能，有時會投資將成衣生產線換成製造可重用布口罩。