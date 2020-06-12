上天下海！她太空漫步後 隔36年又潛入最深海溝
現年68歲的美國太空總署（NASA）前太空人凱西．蘇利文（Kathy Sullivan），36年前是美國首位漫步太空的女性，如今又成為首名抵達海洋最深處的女子，為史上首位成功解鎖這兩項成就的人。
紐約時報報導，作為深海探險公司EYOS Expeditions和私人海底潛水公司Caladan Oceanic組織的「火環探險」任務的一部分，蘇利文和另名探險家韋斯科沃（Victor Vescovo）7日乘著探索潛艇「Limiting Factor」，下潛至深度近11公里的西太平洋馬里亞納海溝最深—挑戰者深淵（Challenger Deep）。
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