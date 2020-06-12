川普要求奪回西雅圖「自治區」 市長嗆：滾回你的碉堡啦

聯合報 / 編譯周辰陽
示威者在自治區入口擺放路障，標示牌提醒「你即將進入自由國會山」。法新社
示威者在自治區入口擺放路障，標示牌提醒「你即將進入自由國會山」。法新社

美國西雅圖「黑人命也是命」示威者近日占據市中心6個街區，成立「國會山自治區」（Capitol Hill Autonomous Zone，CHAZ），員警奉命棄守分局、撤出該區。目前情況進入第四天，示威者在外圍設置武裝崗哨，情況大致和平。示威者提出包括廢除警隊等三大訴求，仍未獲得正面回應。美國總統川普要求西雅圖當局盡速「奪回城市」，否則他將動手；西雅圖市長回嗆他「為了大家安全，滾回你的碉堡。」

警方撤離國會山社區 示威者設「自治區」

西雅圖5月底暴發示威後，幾乎每晚都出現激烈的警民對峙與衝突。代理「黑人命也是命」當地分會等團體的律師團，狀告西雅圖市府指出，「西雅圖警局幾乎每晚無差別動用過當武力鎮壓示威者、合法觀察員、記者與醫療人員」。儘管德肯市長5日下令暫停使用催淚瓦斯30天，警方直到8日卻仍發射催淚彈鎮壓示威者。

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西雅圖 自治區 警察 川普

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