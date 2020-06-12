明年東奧簡單辦？ 都是安倍、小池的政治精算

外婆準備第三次結婚，對象偏偏是外婆的前妹夫。我沒料到自己會羨慕他們。我原以為，結婚的概念很丟臉，我希望營造出風流倜儻的自由單身形象，我不想被人視為很土、很拘謹、有家累。

2020-06-12 17:00