明年東奧簡單辦？ 都是安倍、小池的政治精算

聯合報 / 記者雷光涵
東京奧運能否順利舉辦，牽動東京都知事小池百合子的連任之路，小池近期因應對新冠肺炎疫情，民調大漲。美聯社
東京奧運能否順利舉辦，牽動東京都知事小池百合子的連任之路，小池近期因應對新冠肺炎疫情，民調大漲。美聯社

東京奧運籌委會主委森喜朗、東京都知事小池百合子說，延後一年舉辦的東奧要簡樸，追求多數人共鳴、理解。原預期今年8月東奧會風光閉幕，將主政者聲勢推向顛峰，如今疫情攪局，奧運要辦成什麼樣子，才能爭取多數民意支持，顯得更為重要。

新冠疫情影響 東奧擬簡化儀式、傳聖火

森喜朗說，「許多人因為新冠肺炎失去生命，若東奧追隨歷屆大會辦出華麗慶典的氣氛，恐難獲得多數人共鳴。」籌委會將在9月之前，檢討超過200個項目及屆時的防疫措施。如奧林匹克及帕拉林匹克的4場開閉幕，能不能簡化為奧運閉幕與帕運開幕合辦，縮短聖火傳遞的日程，削減車輛接送服務等。現在粗估因延期衍生的費用已達3000億日圓。

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