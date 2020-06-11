日裔學者福山：全球政治壓力測試 這場戰疫民主大國沒占上風

日裔美籍學者福山（Francis Fukuyama）在最新一期《外交雜誌》（Foreign Affair）撰文指出，新冠疫情是一場各國的政治壓力測試，現在看來只有南韓及德國過關，美國不幸有一個現代史上最無能又最撕裂社會的總統，使得美國表現走樣，且國際聲望重挫。

福山在20多年前曾著有知名暢銷書《歷史之終結與最後一人》，主張人類歷史已走到最終狀態，原本不同體制的社會，皆已朝向資本主義、民主制度發展。過去10年，福山著重研究政治秩序的起源，探討成功發展政治秩序的因素、政治衰敗的成因等，他目前擔任美國史丹佛大學高級研究員。