日裔學者福山：全球政治壓力測試 這場戰疫民主大國沒占上風
日裔美籍學者福山（Francis Fukuyama）在最新一期《外交雜誌》（Foreign Affair）撰文指出，新冠疫情是一場各國的政治壓力測試，現在看來只有南韓及德國過關，美國不幸有一個現代史上最無能又最撕裂社會的總統，使得美國表現走樣，且國際聲望重挫。
福山在20多年前曾著有知名暢銷書《歷史之終結與最後一人》，主張人類歷史已走到最終狀態，原本不同體制的社會，皆已朝向資本主義、民主制度發展。過去10年，福山著重研究政治秩序的起源，探討成功發展政治秩序的因素、政治衰敗的成因等，他目前擔任美國史丹佛大學高級研究員。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言