邱吉爾白人優越瘡疤又被揭開 反種族示威燒到英國
佛洛依德之死引發「黑人命也是命」運動，反警暴力及種族平權風潮擴散到世界各國。在英國，示威群眾接連拉倒歷史人物雕像，還列出60多人的目標名單，包括英王查理二世、殲滅西班牙無敵艦隊的航海家德雷克等人。他們指這些人象徵過去的種族與殖民主義，不值得今日仍立像稱頌。
英國已故首相邱吉爾也遭殃，雕像被噴上「種族主義者」字樣，示威者宣稱「他打納粹不是為了有色人種，而是為了英國殖民統治」，事實真是如此嗎？BBC與兩位歷史學者回顧邱吉爾一生中的爭議時刻，試圖回答此一問題：這位大英帝國捍衛者究竟是英雄還是惡棍？
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