邱吉爾白人優越瘡疤又被揭開 反種族示威燒到英國

佛洛依德之死引發「黑人命也是命」運動，反警暴力及種族平權風潮擴散到世界各國。在英國，示威群眾接連拉倒歷史人物雕像，還列出60多人的目標名單，包括英王查理二世、殲滅西班牙無敵艦隊的航海家德雷克等人。他們指這些人象徵過去的種族與殖民主義，不值得今日仍立像稱頌。

2020-06-11 15:33