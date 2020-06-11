不會用微信 陸這群人疫後首批遭淘汰

聯合報 / 特派記者賴錦宏
疫情一來，不懂網路不懂人工智慧的老人，就會成為第一批被淘汰的弱勢群體。（新浪微博照片）
疫情一來，不懂網路不懂人工智慧的老人，就會成為第一批被淘汰的弱勢群體。（新浪微博照片）

在網路愈來愈普及、科技愈來愈發達的中國大陸，愈來愈多的老人，正在逐漸被時代淘汰。因為，這些老人不會使用微信二維碼，不會上網購物買票、不會網上預約醫院、不會用行動支付（第三方支付）買菜。老人們腦子裡有一連串的問號「為什麼商店不收人民幣了？為什麼火車站買不到票了？為什麼路邊上的自行車別人一騎就走了？為什麼醫院不能自己親自掛號了？」到底是什麼原因，老人不懂。他們只知道網路化的社會正在逐漸將他們邊緣化，限制他們的衣食住行。

不用智慧手機 老人慘遭時代淘汰

大陸國家統計局最新資料顯示，2019年中國大陸滿60歲以上人口約有2.5億，其中滿65歲的人有1.8億人。而大陸2018年的行動支付規模高達227兆元人民幣，上到醫院，下到買菜，無處不見的是微信掃碼付款。「毫不誇張的說，現在如果乞丐沒有二維碼，他都討不到錢！」

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