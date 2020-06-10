「頂多判10年」伊朗狠父斬首私奔女兒竟先諮詢律師
14歲的伊朗女孩羅米納（Romina Ashrafi）上月21日在睡夢中被父親以鐮刀砍下頭顱喪生，此案震驚全伊朗，立法保護女性的呼聲高漲。羅米納生前早知父親有意殺她，曾為此逃家，為何仍難逃慘死父親刀下的命運？
不同意婚事 數次威脅女兒性命
羅米納住在德黑蘭西北方塔拉斯鎮的拉米爾村，從12歲起，附近農家之子卡瓦里（Bahamn Khavari）就追求她，卡瓦里比她年長近20歲，他想娶羅米納，但羅米納的父親、37歲的艾許拉菲（Reza Ashrafi）知道兩人交往後，非常生氣，也不同意婚事。
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