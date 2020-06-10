美媒高層相繼下台 失控的「封殺文化」對民主更不利
美國紐約時報和費城詢問報上周因刊登爭議性文章，遭受內部員工強烈抵制，兩家報社隨後道歉並坦承內容忽視非裔美國人面臨的系統性種族主義。兩起風波還導致費城詢問報總編輯魏斯諾夫斯基（Stan Wischnowski）以及紐時評論版主編班納特（James Bennet）相繼請辭。華爾街日報社論指出，當自由派內部吹起「封殺文化」（Cancel Culture），對美國新聞界與民主都是件不利的事。
捍衛真相精神失控 將變成「暴民心態」
麥格理辭典（Macquarie Dictionary）去年底將「封殺文化」列為年度熱門關鍵字，定義為「名人及品牌因諸多原因遭社群媒體點名封殺、噤聲；通常因牽涉到性別、種族歧視，恐同或霸凌等爭議」。評審委員會表示，「這反映一種時代精神...封殺文化已成為一種強大力量」。但美媒曾擔心，封殺文化雖然有助於捍衛真相、打擊當權者，一旦失控則將演變成非我族類、當必誅之的「暴民心態」。
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