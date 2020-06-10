武漢解封 心卻走不出來 「夢都是消毒酒精」
肆虐中國大陸乃至全球各地的新冠肺炎疫情趨緩，最初爆發疫情的湖北省武漢市也早已解封，然而更棘手的還在後頭，疫情過去後，精神出現問題者暴增，許多武漢人無法走出「心理圍城」。有康復者擔憂「復陽」（回復陽性），一個月內連做十次核酸檢測；還有人說，現在他的夢裡，都是消毒酒精。
新冠肺炎疫情持續數月，湖北武漢是大陸重災區，確診病例數以萬計。武漢封城雖能控制疫情傳播，但人在長期受困於狹小生活圈後，往往容易出現精神問題。據澎湃新聞披露，近期武漢身心科或睡眠障礙新患者，就有大約八成是受疫情影響的心理問題。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言