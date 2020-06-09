川普拖延波頓出書反自傷 選前埋下定時炸彈
美國大選年，總統川普接連遇上疫情、經濟、種族等問題，連任之路比預期更為艱辛，眼前還有其它挑戰與危機；過去的戰友，如今成了其連任絆腳石，前國防部長馬提斯公開譴責川普撕裂美國，前國安顧問波頓則預計月底出書爆料白宮內幕，恐重擊川普選情。
以機密為由阻出版 批波頓叛徒
華盛頓郵報引述知情人士說法報導，即使白宮力阻，波頓（John Bolton）仍計畫於6月23日出版《大事發生的房間：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir，暫譯），且已安排相關宣傳。
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