川普拖延波頓出書反自傷 選前埋下定時炸彈

聯合報 / 記者張加
美國前國安顧問波頓計畫6月23日出版《大事發生的房間：白宮回憶錄》，恐在美國疫情、經濟、種族問題連環爆之際，給川普一記重擊。 路透
美國前國安顧問波頓計畫6月23日出版《大事發生的房間：白宮回憶錄》，恐在美國疫情、經濟、種族問題連環爆之際，給川普一記重擊。 路透

美國大選年，總統川普接連遇上疫情、經濟、種族等問題，連任之路比預期更為艱辛，眼前還有其它挑戰與危機；過去的戰友，如今成了其連任絆腳石，前國防部長馬提斯公開譴責川普撕裂美國，前國安顧問波頓則預計月底出書爆料白宮內幕，恐重擊川普選情。

以機密為由阻出版 批波頓叛徒

華盛頓郵報引述知情人士說法報導，即使白宮力阻，波頓（John Bolton）仍計畫於6月23日出版《大事發生的房間：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir，暫譯），且已安排相關宣傳。

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