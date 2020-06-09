日本大男人主義、婦女隱形壓力 嚇跑寶寶了

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案發3天後，另一名黑人在法國巴黎街頭柏油路也被警察在逮捕過程中用膝蓋壓頸。美聯社報導，各國警察都會用類似手法壓制嫌犯，防止他們攻擊警方，但這些方法飽受批評，而且被壓制者通常是有色人種。這也可以說明，為何歐洲各城市近日來都有大批民眾上街聲援美國示威者，並呼籲本國重視類似問題。

2020-06-09 00:10