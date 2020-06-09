日本大男人主義、婦女隱形壓力 嚇跑寶寶了
日本厚生勞動省公布2019年人口統計，出生數連續四年下滑、跌破90萬，死亡數又是戰後最多的138萬餘人，一來一往少了逾50萬人。養兒負擔重、托育設施不足、社會氛圍不體諒嬰幼兒、大男人主義等，都讓人不敢生，有專家指今年疫情造成的失業減薪，恐讓情況更為惡化。
新生兒創12年新低 超過日本政府預期
日本於2005年首次發生人口自然增加呈現負數，2007年以後減少幅度年年擴大，去年死亡數減去出生數已達到51萬5864人。少子化仍是最大問題，數據顯示，2019年全國新生兒數比前一年減少5萬3166人，為86萬5234人，再創12年新低，少子化風暴威力超過日本政府的預期。
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