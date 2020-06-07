防疫暴紅的青壯派首長 有機會讓「大阪都」敗部復活？
新冠肺炎意外捧紅了一些政治人物，從美國紐約州長郭謨跟台灣的衛福部長陳時中，日本多名青壯派地方首長知名度大開，除了在台灣竄紅的「口罩王子」北海道知事鈴木直道，44歲大阪府知事吉村洋文，為防疫政策槓上中央的強硬表現，在日本支持度更是直線上升。能不能促成11月登場的大阪都公投，被寄予厚望。
橋下徹拋構想 大阪府知事吉村接棒
吉村所屬日本維新之會，前身是大阪維新之會，是從大阪崛起的地方政黨，創黨黨主席橋下徹將推動雙都構想視為首要政見，大阪府與大阪市（政令指定都市，類似台灣以往省轄市）合併升格大阪都，作為日本經濟中心，與政治中心東京都，東西分立。
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