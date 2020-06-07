防疫暴紅的青壯派首長 有機會讓「大阪都」敗部復活？

美國明尼亞波利斯市非裔男子佛洛依德遭警方跪頸喪生後，全美數十個城市陷入示威及暴動。有警察向示威群眾單膝高跪，有的示威轉變成暴動，有的暴動轉為打劫商店。美國總統川普揚言動用軍隊平息抗議示威暴動，國防部長艾思博立場反覆，退役將領指名批評川普槍口對著自己同胞。這是美國史上有夠混亂的一周，很不平靜，佛洛依德之死造成的傷痕還沒有縫合，又扯出一道更長、更深的社會裂口。更嚴重的是，看不到立即且有效的解決辦法。

2020-06-07 10:36