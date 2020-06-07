資遣95%員工！太陽馬戲喊賣 為何金主不敢接

聯合報 / 編譯莊蕙嘉
新冠疫情重創全球各種產業，名噪一時的「太陽馬戲」也受到影響。圖為2017年來台演出的「阿凡達前傳」。 圖／聯合報系資料照片
新冠疫情重創全球各種產業，名噪一時的「太陽馬戲」也受到影響。圖為2017年來台演出的「阿凡達前傳」。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情重創全球各種產業，名噪一時的表演團體「太陽馬戲」也受到嚴重影響，不僅全球44場劇場秀暫停演出，且因疫情前早有經營危機，在零營收情況下資遣95%員工。被視為「加拿大驕傲」的太陽馬戲積極尋求資金挹注，發跡地魁北克省政府也透過退休基金協助，要讓劇團在疫情後迅速重生，再度發光發熱。

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