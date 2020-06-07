資遣95%員工！太陽馬戲喊賣 為何金主不敢接
新冠肺炎疫情重創全球各種產業，名噪一時的表演團體「太陽馬戲」也受到嚴重影響，不僅全球44場劇場秀暫停演出，且因疫情前早有經營危機，在零營收情況下資遣95%員工。被視為「加拿大驕傲」的太陽馬戲積極尋求資金挹注，發跡地魁北克省政府也透過退休基金協助，要讓劇團在疫情後迅速重生，再度發光發熱。
當年巡演賣光光 如今虧損快破產
太陽馬戲（Cirque du Soleil，前稱太陽劇團）是街頭表演藝人拉里伯提（Guy Laliberte）和斯特夸（Gilles Ste-Croix）於1984年共同創立，宣稱是「沒有動物的馬戲團」，以華麗舞台、聲光技術及演員挑戰極限的動作，創造全新的表演藝術。
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