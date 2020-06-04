柔性政變徵兆？美國防部長急著切割川普

聯合報 / 編譯徐榆涵
美國總統川普（左二）1日在白宫發表談話後，率領國防部長艾思博（左三）和參謀首長聯席會議主席麥利（右一）從白宮走到聖約翰公會教堂。 法新社
美國總統川普（左二）1日在白宫發表談話後，率領國防部長艾思博（左三）和參謀首長聯席會議主席麥利（右一）從白宮走到聖約翰公會教堂。 法新社

美國總統川普揚言要動用軍隊平息抗議示威暴動，已引起美國軍方的強烈反彈，更遭到現役將領「抗命」，以及退役將領指名批評；在前國防部長馬提斯（Jim Mattis）痛斥川普故意撕裂美國人，並暗批自己的繼任者艾思博之後，現任國防部長艾思博（Mark Esper）3日與川普切割，稱現階段沒必要動用現役軍隊鎮壓全國動盪，美國此刻瀕臨軟性政變的關頭。

川普想動軍方鎮暴 原獲防長支持

川普1日在白宫玫瑰花園揚言要援引「暴動法」，威脅要動用軍隊平息抗爭，事先在內部會議中，國防部長艾思博表示贊成，並且在2日開始調派第82空降師與憲兵，進駐華府附近的基地，為可能的鎮壓行動做準備；艾思博並且之前在與各州州長舉行視訊會議時，就已經使用「主導戰場」的軍事字眼，描述抗議場面。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

川普 美軍

相關新聞

反擊美暴動「打砸搶」變調正義 非美裔組護衛隊保護商家

芝加哥市中心，一名韓裔美國人所開的風味餐廳也遭殃了，店主David Choi周日在社群媒體寫下，「今晚，正式被搶劫了。」他寫，「我不怪他們在此時的憤怒，但面對挫折，不應該是這樣打、砸、搶」。

75年來世界陷最嚴重危機 聯合國缺乏這一「力」

聯合國安理會已因美中關係惡化形同癱瘓，聯合國官員與外交官們擔心，愈來愈多議題將受到美中對抗影響，讓安理會重回冷戰時代狀況，因擁有否決權的常任理事國對立杯葛，導致數十年無法發揮作用。

「單膝跪頸」釀全美暴動 美警單膝跪地卻豬八戒照鏡子

這名美國西雅圖警察突然意識到事情不對勁，趕緊把同事的膝蓋從趴在地上的示威者脖子上撥開。單膝跪頸的力道已經殺了一個人，警察...

南韓兵打越戰被俘虜到北韓 家人遭政府迫害聽死亡之聲

南韓國會近日通過新法，容許針對過去數十年來政府違反人權的殘暴行為啟動新調查，現年67歲的安永洙打算把他哥哥的經歷交由「真相及和解委員會」調查。他哥哥是近32萬參加越戰的南韓官兵之一，從未還鄉，但多年來全家深受連累迫害。

史上最大無人機戰爭 為何能主宰利比亞內戰

聯合國駐利比亞代表薩拉米28日形容，自從土耳其以大量武裝無人機介入利比亞內戰，已發生近千次由武裝無人機擔綱的空襲，堪稱史上最大規模無人機大戰。交手的無人機種分別是土耳其製Bayraktar TB2，對戰中國大陸製翼龍-2。

疑與新冠肺炎有關 美國數百名兒童染神秘怪病

美國數百名兒童因與新冠肺炎有關的神秘疾病「兒童多系統炎症綜合症」（MIS-C）就診，疑似病例正在增加，衛生單位已發出警告，提醒父母注意兒童是否出現症狀。據外媒報導，南韓26日也出現2例疑似病例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。