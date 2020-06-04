柔性政變徵兆？美國防部長急著切割川普

美國總統川普揚言要動用軍隊平息抗議示威暴動，已引起美國軍方的強烈反彈，更遭到現役將領「抗命」，以及退役將領指名批評；在前國防部長馬提斯（Jim Mattis）痛斥川普故意撕裂美國人，並暗批自己的繼任者艾思博之後，現任國防部長艾思博（Mark Esper）3日與川普切割，稱現階段沒必要動用現役軍隊鎮壓全國動盪，美國此刻瀕臨軟性政變的關頭。

川普想動軍方鎮暴 原獲防長支持

川普1日在白宫玫瑰花園揚言要援引「暴動法」，威脅要動用軍隊平息抗爭，事先在內部會議中，國防部長艾思博表示贊成，並且在2日開始調派第82空降師與憲兵，進駐華府附近的基地，為可能的鎮壓行動做準備；艾思博並且之前在與各州州長舉行視訊會議時，就已經使用「主導戰場」的軍事字眼，描述抗議場面。