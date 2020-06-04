發現金、消費券救經濟？日本經驗告訴你都沒用
為消解疫情造成的消費緊縮，我國政府祭出振興三倍券。日本政府則是不排富，發給每人10萬日圓現金（約台幣27500元）。該發消費券、給現金或是降稅才能發揮最佳刺激經濟的效益，日本在這次疫情之前，有兩次的經驗值得參考，但最終，政治力扭轉了安倍政權的決策。
消費券買必需品 省下來的轉存款
日本在1999年發行過「地域振興券」，給符合一定條件的家庭，每人2萬日圓的消費券，限在地使用。事後統計，使用率高達99.6%，等同6190億日圓。不過帶來的個人新增消費金額僅2025億日圓，占GDP個人消費的0.1%。 因為許多人把消費券用在原本要花用的項目，省下來的現金轉為存款，經濟效益有限。
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