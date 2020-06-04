發現金、消費券救經濟？日本經驗告訴你都沒用

芝加哥市中心，一名韓裔美國人所開的風味餐廳也遭殃了，店主David Choi周日在社群媒體寫下，「今晚，正式被搶劫了。」他寫，「我不怪他們在此時的憤怒，但面對挫折，不應該是這樣打、砸、搶」。

2020-06-04 12:45