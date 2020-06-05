安倍布口罩「蠢爆了」 日本人在要扔與不扔之間掙扎

聯合報 / 記者雷光涵
日本政府將在25日全面解除境內「緊急事態宣言」，日本首相安倍晉三21日在官邸脫下小一號的口罩。 路透
日本政府將在25日全面解除境內「緊急事態宣言」，日本首相安倍晉三21日在官邸脫下小一號的口罩。 路透

由名古屋團體發起送口罩給長照、身障機構的活動，民眾踴躍捐輸。不過主辦單位發現，捐來的口罩有九成、約6000片，都是日本政府配發給全國民眾的布口罩。捐贈箱內的數千片口罩，是對安倍政府的不信任投票。

丟了對不起稅金 日人瘋捐安倍口罩給社福

這個團體收到從關西、關東甚至九州寄來的口罩，坦承比預期的多很多。來捐口罩的女性說，已經縫好家人要用的口罩了，所以不需要政府的口罩。話雖如此，她之所以不想用政府的布口罩，與自製口罩輪替，還是因為之前爆發4.7萬份政府口罩發霉、異物的醜聞。有日本人說，他已經把免費布口罩拆封拿去擦腳踏車了，還有人說，一想到這花了466億日圓稅金，就在要扔或不扔之間掙扎。

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口罩 日本 安倍晉三

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