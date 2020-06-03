「這樣不能讓他復生」佛洛依德親友忍悲痛喊話止暴動
美國非裔男子佛洛依德（George Floyd）之死引發全美暴動，他的親友紛紛出面說話，他的弟弟泰倫斯（Terrence Floyd）和生前女友寇特妮．羅絲（Courtney Ross）都希望民眾可以用和平的方式抗議。他六歲女兒的母親羅西．華盛頓（Roxie Washington）也在2日呼籲大家為其伸張正義。
他是溫柔巨人 不願熱愛的城市被破壞
英國太陽報報導，佛洛伊德生前有個在一起三年的女友羅絲。羅絲表示，「起床後看見明尼亞波里斯市遭縱火，我認為這將摧毀佛洛伊德。他熱愛這個城市。他是一個溫柔的巨人，他支持愛與和平」。羅絲還說，了解抗議民眾的挫折感，希望民眾可以以和平的方式抗議。
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