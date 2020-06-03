「這樣不能讓他復生」佛洛依德親友忍悲痛喊話止暴動

1998年科幻災難片「世界末日」導演麥可貝（Michael Bay）提過當年拍片碰到的一次最大危機，他說：「主場景開拍前三周，我跑去視察太空裝。結果，它們看來就像是掛在架上的愛迪達慢跑服，我快被氣死。」麥可貝表示，如果太空裝「不夠酷」，整部電影就完了。

2020-06-03 14:10