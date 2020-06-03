杜魯多沉默21秒 病毒與暴動讓川普成「佛地魔」

什麼問題讓加拿大總理杜魯多在記者會上，想了21秒才回答？這道難題就是美國總統川普對「弗洛伊德之死」爆發示威後的態度與處理方式。杜魯多巧妙避提川普，歐盟則敦促美國勿過度使用暴力；川普決定以粗暴手段解決此事，讓捍衛民主人權的盟友難以支持，讓專制國家趁機大做文章，最終川普將發現，自己遭國際孤立。

佛洛伊德之死 煽動全球仇恨之火

明尼蘇達州非裔市民佛洛伊德（George Floyd）上月25日遭白人警察以單膝壓頸致死，引發民眾抗議，後演變成暴動；川普2日對此發表全國談話，揚言動用軍隊平亂，之後警察開道讓他到附近教堂拍照，引起爭議與國際關注。