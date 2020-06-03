英國婦人榔頭殺夫 出獄罕見判繼承亡夫千萬財產

聯合報 / 編譯馮克芸
66歲的英國女子查倫，因遭家暴殺夫且入獄九年多，去年獲釋，上個月英國布里斯托高等法院判決，她可繼承亡夫遺產。圖為查倫去年6月7日獲釋時，與兒子大衛出席記者會。美聯社
66歲的英國女子查倫，因遭家暴殺夫且入獄九年多，去年獲釋，上個月英國布里斯托高等法院判決，她可繼承亡夫遺產。圖為查倫去年6月7日獲釋時，與兒子大衛出席記者會。美聯社

英國布里斯托高等法院上周三做出一項罕見判決，因遭家暴殺夫且入獄九年多後獲釋的女子查倫，可繼承亡夫遺產，價值約100萬英鎊（台幣3800萬元）。此案不只一次峰迴路轉，「凶手」繼承「被害人」遺產引發各方熱議，背後的故事令人唏噓。

當年行凶完自盡未果 被判無期徒刑

現年66歲的查倫（Sally Challen）2010年8月在倫敦西南方約22公里的克萊蓋特市自宅，以榔頭打死了丈夫。隔天她前往英格蘭南部比奇角一處知名斷崖，把殺夫之事告訴表親，說她打算跳崖自殺。警方與查倫周旋數小時後將她逮捕，2011年她因謀殺罪被判無期徒刑。

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遺產 殺人 英國

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