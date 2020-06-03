美飛龍號載人升空 俄太空總署將少60億元

明尼亞波利斯25日晚間，員警獲報一名男子用20美元偽鈔買菸。17分鐘後，這名嫌犯趴在地上毫無反應，不久後被宣告死亡。他是46歲的佛洛伊德，來自德州休士頓的保全，因為新冠肺炎丟掉工作。佛洛伊德之死，在明尼亞波利斯引發抗爭、怒火席捲全美。4名涉案員警遭撤職，正接受調查，其中蕭芬（Derek Chauvin）已被逮捕，被控謀殺和過失致死。紐時分析路人影片、監視器畫面、警方無線電、以及目擊者和專家訪談，並檢閱官方公布文件，儘可能重建現場，以更深入了解佛洛伊德如何死於警方扣押。

2020-06-02 17:43