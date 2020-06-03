美飛龍號載人升空 俄太空總署將少60億元
美國太空探索科技公司（SpaceX）5月30日發射太空船 「飛龍號」，將兩名美國太空人成功送上國際太空站，引起全球廣泛關注，尤其是俄羅斯。過去10年美國沒有載人太空船，只能搭乘俄國的聯合號上太空站，一個座位要花掉美國約8000萬美元（約新台幣24億元），平均一年美國太空人的太空船船票要2億美元（約台幣60億元）。飛龍號開始運載美國太空人後，俄國每年將損失這筆2億美元收入，相當於俄國聯邦太空總署年度預算的十分之一。
暌違9年 美太空人從美國升空
法新社報導，俄國載人航空計畫執行董事克里卡約夫在一則簡短影片中說：「這次任務成功將提供我們更多機會，使整個國際計畫受益。」
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