影／佛洛伊德之死 還原現場關鍵8分鐘

聯合報 / 編譯 周辰陽
美國明尼亞波里斯市警局員警蕭芬25日被路人拍倒跪壓非裔男子佛洛伊德頸部，佛洛德隨後不幸身亡，在全美掀起怒火與暴動。紐時分析各種證據，試圖重建整個案發現場。 法新社
美國明尼亞波里斯市警局員警蕭芬25日被路人拍倒跪壓非裔男子佛洛伊德頸部，佛洛德隨後不幸身亡，在全美掀起怒火與暴動。紐時分析各種證據，試圖重建整個案發現場。 法新社

明尼亞波利斯25日晚間，員警獲報一名男子用20美元偽鈔買菸。17分鐘後，這名嫌犯趴在地上毫無反應，不久後被宣告死亡。他是46歲的佛洛伊德，來自德州休士頓的保全，因為新冠肺炎丟掉工作。佛洛德之死，在明尼亞波利斯引發抗爭、怒火席捲全美。4名涉案員警遭撤職，正接受調查，其中蕭芬（Derek Chauvin）已被逮捕，被控謀殺和過失致死。紐時分析路人影片、監視器畫面、警方無線電、以及目擊者和專家訪談，並檢閱官方公布文件，儘可能重建現場，以更深入了解佛洛德如何死於警方扣押。

這是25日的事件發生地，佛洛伊德就坐在藍色SUV駕駛座，對街是一間名叫Cup Foods的便利商店。餐廳監視器畫面有助於了解接下來的事。注意畫面上的時間快了24分鐘。晚間7時57分，Cup Foods的兩位員工，找上佛洛伊德和他的同伴，指控他們剛剛用偽鈔買菸。

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