歐洲精品落難 業績腰斬為何愈賣愈貴？

儘管印度每天新增數千例新冠肺炎確診，但當局仍準備終止長達數月的封鎖令，拯救因此遭重創的經濟，並挽救飆升至25%的失業率，然而禍不單行的是，該國還面臨高溫和數十年來最嚴重的蝗災。熱浪侵襲致使上千萬沒水及空調可用的民眾，只能在樹蔭下乘涼消暑。此外，大批蝗蟲摧毀農作物，有關當局只能拚命趕走蝗蟲來防止牠們接著摧毀夏季作物。

2020-05-31 00:10