歐洲精品落難 業績腰斬為何愈賣愈貴？

聯合報 / 編譯羅方妤
儘管義大利政府鬆綁防疫措施，米蘭高檔的文藝復興百貨LV專櫃仍只有少數顧客前來消費。法新社
儘管義大利政府鬆綁防疫措施，米蘭高檔的文藝復興百貨LV專櫃仍只有少數顧客前來消費。法新社

法國巴黎義大利米蘭等歐洲精品重鎮解封後緩慢重啟，但少有顧客上門購物，且幾乎沒有外籍遊客。路透報導，缺乏花大錢買精品的外籍旅客，尤其是中國大陸、中東和美國遊客，是打擊精品業銷售額最重要的因素。精品品牌在歐洲銷售額有35%到55%來自外籍旅客。

儘管中國大陸和南韓的精品店3月重啟，為路易威登（LV）和愛馬仕（Hermes）等品牌銷售額帶來雙位數成長，但顧問公司貝恩預期，精品業銷售額今年第二季（4月至6月）會暴跌50%至60%。各品牌為保障利潤，紛紛提高售價、減記股票價值或減少時裝秀次數。分析師還警告，歐洲精品銷售額將損失40%至50%，且短期內都不會恢復。

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