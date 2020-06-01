歐洲精品落難 業績腰斬為何愈賣愈貴？
法國巴黎和義大利米蘭等歐洲精品重鎮解封後緩慢重啟，但少有顧客上門購物，且幾乎沒有外籍遊客。路透報導，缺乏花大錢買精品的外籍旅客，尤其是中國大陸、中東和美國遊客，是打擊精品業銷售額最重要的因素。精品品牌在歐洲銷售額有35%到55%來自外籍旅客。
儘管中國大陸和南韓的精品店3月重啟，為路易威登（LV）和愛馬仕（Hermes）等品牌銷售額帶來雙位數成長，但顧問公司貝恩預期，精品業銷售額今年第二季（4月至6月）會暴跌50%至60%。各品牌為保障利潤，紛紛提高售價、減記股票價值或減少時裝秀次數。分析師還警告，歐洲精品銷售額將損失40%至50%，且短期內都不會恢復。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言