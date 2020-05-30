美反警暴力示威 非裔記者被捕那刻「美國解體」

聯合報 / 編譯梁采蘩
CNN非裔記者在報導時被警方當場逮捕，攝影師將拍攝機器放在地上的那一刻，畫面也跟著傾倒。紐時指出「看起來就像是國際新聞中，來自警察國家的畫面」。路透
CNN非裔記者在報導時被警方當場逮捕，攝影師將拍攝機器放在地上的那一刻，畫面也跟著傾倒。紐時指出「看起來就像是國際新聞中，來自警察國家的畫面」。路透

美國明尼蘇達州白人員警25日以膝蓋壓住一名非裔男子佛洛依德（George Floyd）頸部導致他身亡，影片在社群網站廣為流傳、激起憤慨，民眾連日來抗議警方針對非裔人士執法過當，示威運動已在各城遍地開花，成為今年來美國最大規模的國內動亂。事情究竟是如何走到這一步？

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