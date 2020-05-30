美反警暴力示威 非裔記者被捕那刻「美國解體」

美國明尼蘇達州白人員警25日以膝蓋壓住一名非裔男子佛洛依德（George Floyd）頸部導致他身亡，影片在社群網站廣為流傳、激起憤慨，民眾連日來抗議警方針對非裔人士執法過當，示威運動已在各城遍地開花，成為今年來美國最大規模的國內動亂。事情究竟是如何走到這一步？

悼念佛洛德之死 群眾包圍警局縱火

26日起，明尼阿波里斯市民眾聚集在佛洛德死亡現場悼念，絕大多數活動堪稱和平。到了27日，情況開始脫序，當地部分商場遭人趁火打劫；28日，眼見4名涉案員警遲遲未被起訴，部分示威者轉趨激化，開始包圍這些員警所屬的明市第三分局。最後在警方撤退下，警局遭示威者攻陷縱火，紐時攝影記者完整記錄當中過程。