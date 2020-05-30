失落的28噸納粹黃金找到了？ 黨衛軍日記解密埋在波蘭宮殿
英國每日郵報獨家報導，波蘭研究人員去年公開失落已久的納粹黃金下落，據報就藏在波蘭境內11處。如今他們揭露更詳細的地點：重達28公噸的黃金就埋在弗羅茨瓦夫（Wroclaw）附近一座16世紀宮殿的廢棄深井中，估計現行市價超過10億英鎊（約合370億台幣）。他們希望藉由公布這項消息，能獲得波蘭政府重視，協助調查與挖掘寶藏。
從共濟會獲得日記 記載寶藏埋廢井伴屍體
Silesian Bridge基金會研究人員表示，他們從共濟會獲得這本日記，當中記載這些黃金珠寶就埋在霍赫伯格宮（Hochberg Palace）一口深達60公尺的廢棄井底，估計是在二次大戰的最後時期埋下，除寶藏外還有幾具目擊者陪葬的屍體。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言