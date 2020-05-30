失落的28噸納粹黃金找到了？ 黨衛軍日記解密埋在波蘭宮殿

聯合報 / 編譯梁采蘩
納粹黨衛軍一本軍官日記記載，當二戰敗象已現，希特勒（左）派出260輛卡車裝滿黃金財寶，藏到西里西亞省各地。這批寶藏也被稱為失落的「納粹黃金」。圖／摘自維基百科、每日郵報
納粹黨衛軍一本軍官日記記載，當二戰敗象已現，希特勒（左）派出260輛卡車裝滿黃金財寶，藏到西里西亞省各地。這批寶藏也被稱為失落的「納粹黃金」。圖／摘自維基百科、每日郵報

英國每日郵報獨家報導，波蘭研究人員去年公開失落已久的納粹黃金下落，據報就藏在波蘭境內11處。如今他們揭露更詳細的地點：重達28公噸的黃金就埋在弗羅茨瓦夫（Wroclaw）附近一座16世紀宮殿的廢棄深井中，估計現行市價超過10億英鎊（約合370億台幣）。他們希望藉由公布這項消息，能獲得波蘭政府重視，協助調查與挖掘寶藏。

從共濟會獲得日記 記載寶藏埋廢井伴屍體

Silesian Bridge基金會研究人員表示，他們從共濟會獲得這本日記，當中記載這些黃金珠寶就埋在霍赫伯格宮（Hochberg Palace）一口深達60公尺的廢棄井底，估計是在二次大戰的最後時期埋下，除寶藏外還有幾具目擊者陪葬的屍體。

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