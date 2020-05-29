史上最大無人機戰爭 為何能主宰利比亞內戰
聯合國駐利比亞代表薩拉米28日形容，自從土耳其以大量武裝無人機介入利比亞內戰，已發生近千次由武裝無人機擔綱的空襲，堪稱史上最大規模無人機大戰。交手的無人機種分別是土耳其製Bayraktar TB2，對戰中國大陸製翼龍-2。
陸製大戰土製 無人機成利比亞內戰主角
據稱，中國大陸與土耳其分別是製造出口軍用無人機排名前兩名國家，在利比亞內戰期間，這兩國所生產的軍用無人機主導了戰事。聯合國支持的利比亞政府軍（GNA）獲得土耳其支援無人機取得空襲優勢後，暫時阻止了由美國、阿聯酋及埃及支持的反叛軍（LNA）攻占首都的黎波里的行動，可說是無人機打贏了這場「的黎波里保衛戰」。
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