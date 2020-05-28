影／尚比亞中國僑民被殺 陸官媒控首都市長歧視排華
非洲國家尚比亞日前傳出3名中國僑民遭殺害，遺體被拖進倉庫後焚毀，3名兇嫌被捕，行兇動機仍待查。儘管內政部長承諾徹查，中國官媒環球時報指出，行兇動機之一是中企限制當地員工外出，同時將矛頭對準首都盧薩卡（Lusaka）市長山帕（Miles Sampa），聲稱他經常發表反中言論、挑撥雙方衝突。
不過，BBC也指尚比亞的中企涉及歧視當地人，市長山帕發布帶隊臨檢的影片，中國主管也承認出於防疫考量，要求員工直接睡在公司、不准回家。然而在與中方人員對質時，山帕使用了種族歧視用語，引發當地華人界怒火，27日他才在各界壓力下發表道歉聲明。
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