影／尚比亞中國僑民被殺 陸官媒控首都市長歧視排華

過去一周，美國媒體圈瘋傳紐約時報專欄作家史密斯的一篇文章，他批評普立茲獎得主法羅（Ronan Farrow）雖非撒謊者，但強烈質疑他的報導「缺乏複雜事實及細節、利用小說技巧證明觀點」。法羅曾揭發知名導演性侵案，是否有不為人知的幽微故事？

2020-05-27 16:28