催生metoo運動 普立茲獎調查記者被爆內容不實
過去一周，美國媒體圈瘋傳紐約時報專欄作家史密斯的一篇文章，他批評普立茲獎得主法羅（Ronan Farrow）雖非撒謊者，但強烈質疑他的報導「缺乏複雜事實及細節、利用小說技巧證明觀點」。法羅曾揭發知名導演性侵案，是否有不為人知的幽微故事？
影星之子法羅 出書抨擊NBC、希拉蕊施壓
32歲的法羅現被譽為美國最知名的調查記者，他是影星米亞法羅及奧斯卡最佳導演伍迪艾倫的兒子，耶魯大學法學院畢業、牛津大學哲學博士。在任職美國國家廣播公司（NBC）期間，法羅調查採訪好萊塢知名導演韋恩斯坦性侵案，但NBC未播出這項報導。
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