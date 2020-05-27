催生metoo運動 普立茲獎調查記者被爆內容不實

去年八月，發生在美國德州艾爾帕索（El Paso）的重大槍擊案奪走23條人命，並留下許多破碎的家庭。當時年僅兩個月大的男嬰成為這起事件中最年幼的倖存者，他的父母親為了保護他而雙雙犧牲生命。上周末，這名男嬰度過人生第一個生日，當地特別為他發起盛大的車隊慶生遊行，希望男童將來長大知道，就算他的父母已離開人世，但大家的心都與他同在。

2020-05-26 17:17