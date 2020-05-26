沒有父母的1歲生日 全城為槍擊倖存男童遊行慶生

去年八月，發生在美國德州艾爾帕索（El Paso）的重大槍擊案奪走23條人命，並留下許多破碎的家庭。當時年僅兩個月大的男嬰成為這起事件中最年幼的倖存者，他的父母親為了保護他而雙雙犧牲生命。上周末，這名男嬰度過人生第一個生日，當地特別為他發起盛大的車隊慶生遊行，希望男童將來長大知道，就算他的父母已離開人世，但大家的心都與他同在。

23日，數百位艾爾帕索居民組織車隊依序經過，向剛滿一歲的保羅．安瓊多（Paul Gilbert Anchondo）祝賀生日快樂。這位小壽星在祖父等親人陪伴下，盛裝打扮成王子、戴著印有自己名字的王冠現身。「他已變成艾爾帕索的小王子，」保羅的祖父表示：「我們要他記得，艾爾帕索的每一個人都與他同在，他不是孤單一人。」