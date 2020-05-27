說不出「媽媽要殺我」 自閉兒兩度遭母推下河溺死

美國佛州上周發生一起人倫悲劇，一名母親親手害死患有自閉症的兒子，其中一次行兇未遂過程被拍下、成為呈堂鐵證。45歲的派翠西亞（Patricia Ripley）被控兩度試圖溺死9歲的兒子亞歷山卓（Alejandro Ripley），第一次她將兒子推下運河，因旁人拯救而未成。派翠西亞隨後將他帶往另一處運河。這一次，因無人在場導致亞歷山卓不幸溺斃，派翠西亞隨後更謊報遇到飛車搶劫，兒子遭兩名非裔男子綁架，企圖混淆辦案。

細節交待不清 被監視器畫面戳破

亞歷山卓的屍體22日被發現漂浮在邁阿密的一處運河。承辦刑警看過監視器影像，發現母親派翠西亞待在車內約20分鐘才報案，細節又交代不清，認為案情可疑。