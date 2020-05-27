說不出「媽媽要殺我」 自閉兒兩度遭母推下河溺死

聯合報 / 編譯周辰陽
美國佛州上周發生人倫悲劇，母親派翠西亞（右）親手淹死罹患自閉症的兒子亞歷山卓（左），還謊報兒子遭兩名非裔男子綁架、企圖脫罪。 圖／翻攝自Univision.com
美國佛州上周發生人倫悲劇，母親派翠西亞（右）親手淹死罹患自閉症的兒子亞歷山卓（左），還謊報兒子遭兩名非裔男子綁架、企圖脫罪。 圖／翻攝自Univision.com

美國佛州上周發生一起人倫悲劇，一名母親親手害死患有自閉症的兒子，其中一次行兇未遂過程被拍下、成為呈堂鐵證。45歲的派翠西亞（Patricia Ripley）被控兩度試圖溺死9歲的兒子亞歷山卓（Alejandro Ripley），第一次她將兒子推下運河，因旁人拯救而未成。派翠西亞隨後將他帶往另一處運河。這一次，因無人在場導致亞歷山卓不幸溺斃，派翠西亞隨後更謊報遇到飛車搶劫，兒子遭兩名非裔男子綁架，企圖混淆辦案。

細節交待不清 被監視器畫面戳破

亞歷山卓的屍體22日被發現漂浮在邁阿密的一處運河。承辦刑警看過監視器影像，發現母親派翠西亞待在車內約20分鐘才報案，細節又交代不清，認為案情可疑。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

殺人

相關新聞

為國捐軀？京杭大運河 傳蓋高鐵救經濟

中國大陸高鐵建設四通八達，但仍趕不上大陸經濟發展的速度和需求，最近就有超過30名大陸全國人大代表在兩會上聯署建議，希望沿著京杭大運河，建造京杭高鐵第二通道，即京杭大運河高鐵，設計時速達350公里，打造大運河高鐵經濟帶，要為飽受疫情摧殘的經濟，注入強心針。

說不出「媽媽要殺我」 自閉兒兩度遭母推下河溺死

美國佛州上周發生一起人倫悲劇，一名母親親手害死患有自閉症的兒子，其中一次行兇未遂過程被拍下、成為呈堂鐵證。45歲的派翠西亞（Patricia Ripley）被控兩度試圖溺死9歲的兒子亞歷山卓（Alejandro Ripley），第一次她將兒子推下運河，因旁人拯救而未成。派翠西亞隨後將他帶往另一處運河。這一次，因無人在場導致亞歷山卓不幸溺斃，派翠西亞隨後更謊報遇到飛車搶劫，兒子遭兩名非裔男子綁架，企圖混淆辦案。

沒有父母的1歲生日 全城為槍擊倖存男童遊行慶生

去年八月，發生在美國德州艾爾帕索（El Paso）的重大槍擊案奪走23條人命，並留下許多破碎的家庭。當時年僅兩個月大的男嬰成為這起事件中最年幼的倖存者，他的父母親為了保護他而雙雙犧牲生命。上周末，這名男嬰度過人生第一個生日，當地特別為他發起盛大的車隊慶生遊行，希望男童將來長大知道，就算他的父母已離開人世，但大家的心都與他同在。

一場疫情退回到二戰後？ 義大利大老闆也得開始務農

義大利自二次大戰以後開始工業化，農業人口縮減、工商業蓬勃發展，這種趨勢從未逆轉。但在新冠疫情重創零售、娛樂、時裝、旅遊等產業後，許多失業人口不等6月3日正式全面解封，已開始尋找出路。他們能有什麼選擇？

川普吹捧奎寧療效 紅斑性狼瘡患者成缺貨受害者

打臉川普？世界衛生組織（WHO）25日宣布暫停「羥氯奎寧」（Hydroxychloroquine）治療新冠肺炎的臨床試驗，秘書長譚德塞在網路記者會上說，醫學雜誌「刺胳針」（Lancet）刊登了一篇研究報告，對染疫病患施用這種藥物可能會增加死亡風險。

疫情讓每天都像恐怖片…美醫護爆心理危機

新冠病毒疫情已肆虐美國三個月，一些專科醫護人員防護裝備仍不足，又每天反覆看到病人孤獨病故，感受到強大心理負擔，許多前線醫護人員表示他們已身心俱疲。據估計，全美有25%至40％的醫護人員，因疫情經歷到某種形式的壓力或創傷後壓力症候群（PTSD）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。