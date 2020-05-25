都很有主見 前管家：黛妃若在世恐與梅根婆媳衝突

聯合報 / 編譯馮克芸
黛妃的前管家布瑞爾近日受訪時說，哈利王子的妻子梅根強勢、獨立、有主見、有謀略。圖為哈利夫婦2018年5月參加白金漢宮一場活動。 路透
黛妃的前管家布瑞爾近日受訪時說，哈利王子的妻子梅根強勢、獨立、有主見、有謀略。圖為哈利夫婦2018年5月參加白金漢宮一場活動。 路透

如果黛安娜王妃還在世，她跟小兒子哈利王子的妻子梅根關係如何？哈利曾說，他相信母親會跟梅根成為好朋友，但曾擔任黛妃管家10年的布瑞爾日前接受英國媒體訪問時說，黛妃和梅根可能會有婆媳衝突，因為兩人皆非個性軟爛之人。

兩人都會為信念爭取到底

黛妃的前管家布瑞爾（Paul Burrell）在接受英國八卦周刊Closer雜誌訪問時說，他認為，哈利之所以跟梅根結婚，其中一個原因是，梅根跟他已過世的母親有許多相似之處。「兩位女性都是會為了自己的信念爭取到底的人，都不是那種容易受他人影響的個性軟爛之人。」

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