美疫調員為何扮起柯南？都怪查疫政策太落後

聯合報 / 編譯羅方妤
美國衛生調查員布雷平時負責追蹤性傳染病患者的接觸者，但現在他是猶他州鹽湖郡衛生部門130名成員之一，負責追蹤新冠肺炎確診者接觸史。美聯社
美國衛生調查員布雷平時負責追蹤性傳染病患者的接觸者，但現在他是猶他州鹽湖郡衛生部門130名成員之一，負責追蹤新冠肺炎確診者接觸史。美聯社

許多國家都由政府制訂新冠肺炎接觸史追蹤政策遏止疫情傳播，有的國家用手機通聯定位等資料追蹤患者接觸史。但在美國，用手機追蹤患者牽涉到隱私權和法律，根本行不通，聯邦政府也沒有一套統一政策，各州必須自行想辦法拼湊出病患接觸史，幾乎都由護理人員兼任的衛生調查員負責，這些調查員有如公衛守護者兼偵探。

不只扮偵探 還得當治療師、護理師

美國的衛生調查員必須負責一一致電給確診或疑似染疫民眾詢問接觸史，以及每天的身體狀況，他們還要同時扮演偵探、治療師和護理師，突破民眾心防，讓他們說實話。美聯社指出，衛生調查員多是護理師，他們表示民眾會因為不願透露家庭狀況或害怕失去工作甚至遣返而說謊，但有時也會接到民眾的感謝。

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