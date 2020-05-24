3萬津貼只給60元 俄國醫護「14個跑了13個」

新冠肺炎疫情爆發後，許多國家的民眾都會發起向醫護人員致敬活動，不過，美聯社報導，俄國醫護卻沒有這類禮遇。他們不但沒收到掌聲鼓勵，而且在揭露防護設備短缺後還遭到恐嚇，被指控可能傳染病毒或藉由診斷出新冠肺炎患者獲利，更領不到政府承諾的津貼。一些醫護因此辭職，少數人甚至自殺。

莫斯科醫院「俄國國家內分泌醫療研究中心」現在專門收治新冠肺炎患者。附近居民抱怨，他們看到穿著全套防護裝備的醫護人員走出醫院時，會害怕他們傳染病毒。外科醫生蓋茲拉說：「一旦新冠肺炎逼近每個家庭，人們對醫護人員的態度就變了。」