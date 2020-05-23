影／巴西總統大暴走 批首長像屎、想把黑手伸進司法調查
「換不掉維安人員，就拔掉他們上司。換不掉他們上司，我就撤換部長！」巴西最高法院22日披露，總統波索納洛公然表明干預司法的影片，當中他粗口連篇，非常不滿自己無法撤換地方政府的維安人員，以阻止親友被司法調查「惡整」。這段明目張膽威脅濫權的影片一上線，就讓最高法院網站一度當機。儘管波索納洛否認行為不法，但他已因防疫不力遭砲轟，現在政治危機也越陷越深。
內閣會議上 粗口飆罵地方首長
4月一場內閣會議上，波索納洛把里約熱內盧、聖保羅等地方首長臭罵了一頓，稱他們封城應對新冠肺炎疫情全都「做的跟屎一樣」，「瑪瑙斯市長這個渾蛋，還在開闢集體公墓，這個爛咖」。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言