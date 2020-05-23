影／巴西總統大暴走 批首長像屎、想把黑手伸進司法調查

「換不掉維安人員，就拔掉他們上司。換不掉他們上司，我就撤換部長！」巴西最高法院22日披露，總統波索納洛公然表明干預司法的影片，當中他粗口連篇，非常不滿自己無法撤換地方政府的維安人員，以阻止親友被司法調查「惡整」。這段明目張膽威脅濫權的影片一上線，就讓最高法院網站一度當機。儘管波索納洛否認行為不法，但他已因防疫不力遭砲轟，現在政治危機也越陷越深。

2020-05-23 15:16