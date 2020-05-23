紐西蘭抗疫拚觀光 總理想推1周工作4天
疫情過後，彈性工作可能成為職場「新常態」，現在還獲得紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）的支持，她提議每周工作4天，刺激疫情後國內旅遊，有助國內恢復經濟活動；阿爾登與旅遊業者會面後，提出了縮短每周工作日、靈活工作與休假的可能性，她鼓勵企業考慮此選項，因「這肯定會幫助全球各地的旅遊業」。
封閉管制衝擊經濟 疫情趨緩拚重起
新冠肺炎疫情蔓延，降低全球旅遊的需求，紐西蘭陸續祭出禁止外籍旅客入境、實施封閉措施等，雖疫情控制相對得宜，但得承受對旅遊業與經濟造成的衝擊。如今疫情趨緩，紐西蘭積極推動旅遊，對內，總理支持國人多休假；對外，與澳洲研擬區域性「旅行泡泡」，建立安全旅遊區。
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