確診數30萬死亡率卻奇低 俄在隱瞞還是真有奇招？
俄羅斯新冠肺炎疫情持續嚴峻，累計確診病例20日突破30萬大關，高居全球第二，但病故人數卻只有2972人，和確診病例相去不遠的英國、法國、義大利與西班牙等國相比，俄國病故人數只有這些國家的十分之一，如此低的死亡率，引發外界質疑是否另有隱情。
確診人數全球第2 死亡率排到50名後
法新社報導，批評人士指控俄國當局低估死亡人數來淡化疫情規模，很難相信該國資金不足的醫療體系，竟在應對疫情上比美國與西歐國家表現更好。但俄國官方否認捏造數字，並稱俄國計算新冠肺炎病故人數條件比較嚴格，只計算新冠病毒為直接死因的人數，且因疫情較晚傳入俄國，才能從西歐國家疫情中吸取教訓。
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