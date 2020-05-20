影／追蹤新冠疫情新招數 科學家研究從監控汙水下手

全球已有50個國家因新冠病毒疫情強制民眾戴口罩，引發許多亂象。在過去沒有戴口罩習慣的歐洲，許多人戴在下巴或是露出鼻子。在伊拉克，有些前往商家購物的民眾臨走前會將自己戴過的口罩送給要進商店購物的人。在黎巴嫩、南非等國，口罩一度缺貨導致價格比平常飆漲25倍，用過的口罩亂丟也讓很多國家頭痛。

2020-05-19 01:20