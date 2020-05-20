影／追蹤新冠疫情新招數 科學家研究從監控汙水下手
新冠肺炎尚未停歇，但多國封城令陸續鬆綁，科學家建議利用汙水流行病學建立監控系統，以防疫情捲土重來。專家指出，雖然病毒會從呼吸道微粒與肺內飛沫排出，但其實人類透過排便會釋放更多小型病毒顆粒，而且在感染初期就會排出。這些病毒隨著下水道進入汙水系統，就成為追蹤疫情上的重要線索。
汙水中發現病毒 監控可追蹤疫情
歐洲國家和澳洲的小規模早期研究指出，可在下水道發現新冠病毒的蛛絲馬跡。3月初時，荷蘭流行病學專家在阿默斯福特（Amersfoort）汙水廠發現新冠病毒的殘餘，當時這座鄰近阿姆斯特丹的城市還沒傳出任何病例。他們在論文寫道「在新冠病毒盛行率仍低的情況下，已於汙水中發現病毒，顯示下水道監控技術可作為追蹤病毒傳播的警報工具。」
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